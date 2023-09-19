Российские бренды переносят производство в страны СНГ

Это Киргизия, Узбекистан, Казахстан, Белоруссия. Об этом «Известиям» рассказали в компаниях «Снежная королева», Melon Fashion Group (Zarina, Befree, Love Republic, Sela).

– На данный момент Киргизия – новое для компании направление, удобное с точки зрения логистики и наличия свободных производственных мощностей, а также приемлемой цены. Размещение заказов на местных фабриках позволит оптимизировать издержки по всей товаропроводящей цепи и сдерживать рост цен, – рассказали в «Снежной королеве».

Работать с новым производством компания начала с небольших заказов в категориях верхней одежды и текстиля, например пальто, добавили в ее пресс-службе.

– Одним из приоритетных направлений для Melon Fashion Group стало освоение фабрик Узбекистана. Еще в 2020 году объем производства в республике занимал 1%, в 2022-м – уже 10%. В 2023 году эта цифра еще вырастет. При этом ранее 70% изделий компании производили в Китае, однако теперь его доля постепенно снижается, – сообщили в пресс-службе группы.

Напомним, что ранее американская PVH в середине августа вышла из капитала российского подразделения ООО «Пивиэйч Сторс Рус», следует из данных ЕГРЮЛ. Новым владельцем и гендиректором компании стал Денис Щукин, а название структуры сменилось на ООО «Ритэйл Экселенс». В профиле Дениса Щукина в LinkedIn сказано, что с 2018 года он занимает должность директора розничной сети PVH в России, до того работал в местном офисе Adidas.

В профиле PVH на HeadHunter сказано, что в России корпорация управляла более чем 150 магазинами с учетом работающих по франшизе. Бренды Tommy Hilfiger и Calvin Klein в России также развивает по франшизе дистрибутор BNS Group.