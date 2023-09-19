Иркутские отельеры стали чаще продавать номера онлайн

Цифровая экосистема МТС, с помощью отельного консолидатора Bronevik.com, входящего в МТС Travel, изучила статистику подключения средств размещения туристов к каналам онлайн-продаж. С января по сентябрь 2023 года количество отелей и других объектов, которые начали продавать номера в онлайне через агрегаторы, увеличилось на 37%. При этом количество отелей Иркутской области на онлайн-платформе увеличилось на 57,3% по сравнению с началом 2023 года.

Значительнее всего прирост отелей и других объектов размещения, доступных для онлайн-бронирования через каналы продаж, зафиксирован в Республике Алтай. Здесь с начала года стало в 2,1 раза больше отелей, которые туристы могут выбрать и оплатитЯкорьь онлайн. В ТОП-10 также вошли Республика Дагестан и Чувашская Республика, где отелей, доступных онлайн, стало в два раза больше. Иркутская область на девятом месте.

С точки зрения типов объектов, которые активно проявляют интерес к онлайн-продажам, самый большой прирост по сравнению с началом года отмечен у кемпингов (в 7 раз), глэмпингов (в 4 раза), коттеджей (в 3,7 раз), вилл (в 3,3 раза) и загородных отелей (2,1 раза). Этому способствует в том числе интерес путешественников к загородному отдыху, приключенческому и экотуризму.

Лидирующее положение по количеству объектов в онлайне занимают апартаменты. С начала 2023 года их количество в системе Bronevik.com увеличилось на 59%. В целом доля апартаментов составляет 42,5% от общего количества объектов размещения в России, доступных онлайн через каналы Bronevik.com. На втором месте — отели (24% от базы объектов), на третьем — мини-отели (14%). Меньше всего в онлайн представлено санаториев и пансионатов (менее 1%).