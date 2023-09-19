Единый закон для IT-компаний создадут в России

Цифровой кодекс, по замыслу авторов, должен систематизировать разрозненные нормативные акты в сфере IT и связи, не учитывающие особенности многих современных технологий, пишут «Известия» со ссылкой на концепцию Минцифры.

В частности, кодекс должен установить единый для отрасли понятийный аппарат: сейчас он располагается более чем в 10 нормативных правовых актах, отмечают авторы концепции. По их мнению, документ должен установить четкие регуляторные требования к государственным информационным системам, которые сейчас весьма расплывчаты, – это зачастую приводит к их дублированию и невозможности использовать данные с одной госплатформы на другой.

Кодекс также определит единый подход к цифровой идентификации граждан: сейчас в РФ существует множество взглядов на эту процедуру, следует из концепции. Должно появиться комплексное регулирование облачных технологий, больших данных, искусственного интеллекта, многие аспекты применения которых до сих пор не описаны законодательно, отмечается в проекте документа. Упомянут в нем и электронный документооборот: единого документа, который бы его регулировал, в РФ нет.

Принятие нового свода правил, по мнению авторов концепции, позволит быстрее и качественнее предоставлять госуслуги, снизить бюджетные расходы на создание информсистем, сделать взаимодействие государства с их пользователями прозрачнее и тому подобное, говорится в проекте.

Напомним, что российские IT-компании, ассоциации, фонд «Сколково» и «Иннополис» обсуждают создание в стране единой системы сертификации IT-специалистов, рассказали источники. По словам одного из них, 14 сентября в «Сколково» по итогам круглого стола будет подписан меморандум о сотрудничестве компаний в части единых методик и подходов к сертификации IT-специалистов, работающих с отечественным ПО.