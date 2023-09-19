Мошенники выманивают деньги россиян под предлогом «обновления» счета

Злоумышленники звонят клиентам банков, представляются сотрудниками и сообщают о подозрительных операциях, которые якобы проводятся на счете жертвы. Об этом «Известиям» рассказали в банке ВТБ.

Для убедительности они могут прислать в мессенджерах документы на поддельном бланке с логотипом и печатью банка.

После этого обманщики предлагают человеку обновить лицевой счет и застраховать любую сумму свыше 1 тыс. рублей за счет «резервного фонда банка». При этом в качестве компенсации за неудобства они обещают повышенную ставку по вкладу.

Для того чтобы активировать счет, мошенники просят перевести на него средства через банкомат. Они убеждают человека, что сразу после обновления реквизитов на счетах клиентов восстановятся все финансовые активы. По факту средства просто уходят злоумышленникам.