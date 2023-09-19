«Не первый раз мы видим такие высокие ставки» – эксперт о том, стоит ли покупать сейчас недвижимость

Август и сентябрь были щедры на ипотечные новости. Увеличение ключевой ставки до 13% и рост первоначального взноса до 20% по всем программам льготного кредитования внесут свои коррективы в развитие рынка недвижимости, уверена руководитель центра ипотечного кредитования «Альфа-Банка» в Иркутске Ирина Маджара.

– Уровень ключевой ставки отключает рост кредитования вторичного рынка, – считает эксперт Альфа-Банка. – Будут падать не только спрос, но и предложение – мы продаём, чтобы что-то купить, никак не иначе. Новостройки окажутся в предпочтительном положении, спрос будет переключён именно на них. Здесь необходимо учесть, что размер первоначального взноса увеличен на 5% (с 15 до 20%) , а это ни много ни мало – от 200 до 500 тысяч рублей к личным сбережениям клиента.

По словам Ирины Маджары, вторичный рынок просядет. Возможно, в объемах сделок – на 20-30%. При этом будет формироваться отложенный спрос. Первичный будет незначительно расти или стагнировать.

– Стоит ли думать о покупке недвижимости сейчас? Конечно, стоит! – считает Ирина Маджара. – Не первый раз мы видим такие высокие ставки. Мы думаем объектом, принимаем решение о той недвижимости, которую хотим приобрести. Инструмент рефинансирования работает хорошо, а льготные программы кредитования не вечны.