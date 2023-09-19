Названы лучшие вакансии Иркутска в сентябре

Сервис по поиску работы SuperJob проанализировал 75 000 вакансий в городах с численностью населения от 500 тысяч до 1 млн человек и отобрал самые высокооплачиваемые предложения сентября в Иркутске.

Больше всего в Иркутске готовы платить заместителю директора в компании по строительству малоэтажных жилых домов в городе Иркутске и Иркутской области − от 150 000 руб.

Руководителю отдела продаж предлагают от 120 000 руб.

Врачу анестезиологу-реаниматологу предлагают от 100 000 руб.

Замыкает рейтинг вакансии менеджера по продажам (от 100 000 руб.) и главного технолога пищевого производства (от 96 000 руб.).

Больше всего в сентябре готовы платить водителю категории С, Е в Барнауле, которому предлагают 200 000 руб.

В сентябре в топе наиболее высоких зарплатных предложений — вакансии руководителей высшего и среднего звена, бухгалтеров, менеджеров по продажам и работе с клиентами, инженеров, водителей, квалифицированных рабочих.

В Ульяновске в топе наиболее оплачиваемых позиций — вакансия директора гипермаркета, которому будут платить 85 900 руб..

Во Владивостоке, Иркутске, Оренбурге в топе зарплатных предложений сентября — врачи. Так, во Владивостоке врачу травматологу-ортопеду предлагают от 120 000 руб., в Иркутске врачу анестезиологу-реаниматологу − от 100 000 руб., а в Оренбурге врачу стоматологу-ортодонту − от 150 000 руб.

В Тюмени среди лучших по оплате — вакансия менеджера по продажам (100 000 — 150 000 руб.), в Хабаровске – автослесаря (от 120 000 руб.), в Пензе — главного конструктора (122 400 руб.), в Иркутске — заместителя директора в торговое представительство компании (от 150 000 руб.), в Саратове — директора по производству (от 130 000 руб.), в Астрахани — менеджера по продажам (150 000 — 200 000 руб.), в Рязани — коммерческого директора (150 000 — 200 000 руб.).