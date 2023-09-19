Лишь трети российских предпринимателей пригодился диплом о высшем образовании

Треть (35%) российских предпринимателей рассказали, что им пригодился диплом об окончании вуза. Такие данные получили аналитики «Стартап Академии» Школы управления СКОЛКОВО, опросив* основателей российских компаний, а также руководителей малого и микробизнеса.

Пятая часть (22%) отметила, что им оказался нужен опыт, полученный от своих предыдущих руководителей. В спорных ситуациях 33% предпочитают прислушиваться к советам знакомых бизнесменов, а 26% вспоминают, чему их учили в университете. При этом опыт известных предпринимателей, чьи истории часто встречаются в современных медиа, вдохновляет каждого десятого часть респондентов.

В ходе исследования выяснилось, что 42% российских предпринимателей считают недостаточными свои знания для эффективного управления своим делом. При этом желание получить дополнительное предпринимательское образование есть у трети опрошенных руководителей. Сделать это мешает отсутствие свободного времени (так отвечают 29% респондентов) и денег (28%).

Примечательно, что ровно половина опрошенных (50%) хотели бы пройти такое обучение именно в России. К зарубежному управленческому образованию присматриваются лишь 34%, в то время как оставшаяся часть респондентов затруднилась ответить на этот вопрос.

«Чаще всего дополнительное профильное образование стремятся получить, чтобы повысить эффективность навыков ведения бизнеса. Почти 20% хотят усилить свои компетенции в сфере финансов, примерно столько же — научиться продвигать свой продукт. Это те навыки, которые довольно трудно обрести уже состоявшимся бизнесменам. Большая часть времени предпринимателя уходит на операционные работы и общение с партнерами, лишая его возможности углубиться в нюансы каждого направления», — рассказала продюсер «Стартап Академии» Школы управления СКОЛКОВО Дарья Приц.

У трети предпринимателей, желающих получить дополнительное образование, сходятся образовательные цели: наибольшая доля опрошенных от учебы в бизнес-школе стремится получить активный нетворкинг. Так, практически каждый пятый (16% респондентов) собираются заводить на учебе новые знакомства, полезные для бизнеса в целом, а 7% — искать инвесторов. Почти столько же, 6%, хотели бы таким образом найти новых деловых партнеров.

Среди тех руководителей, которые уже прошли обучение в этом направлении, 19% смогли использовать специальные гранты. При этом треть опрошенных даже не знает о такой опции. О возможности получить предпринимательский грант на образование слышали 25% опрошенных — правда, пока что они не успели ей воспользоваться.

Школа управления СКОЛКОВО регулярно проводит различные конкурсы грантов. В частности, заявки можно подать два раза в год на программу «Стартап Академия».