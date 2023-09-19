Большинство россиян поддерживает запрет продажи энергетиков несовершеннолетним

В Госдуме предложили запретить продажу безалкогольных энергетических и тонизирующих напитков несовершеннолетним по всей России. Сервис по поиску работы SuperJob выяснил, поддерживают ли подобную инициативу россияне. В опросе приняли участие 1600 экономически активных граждан из всех округов страны.

84% россиян высказались за запрет продажи безалкогольных энергетиков несовершеннолетним: «Энергетические напитки вредны и не соответствуют всем требованиям». Против инициативы высказались лишь 8%: «Любой запрет подстегивает употребление»; «Не совсем понимаю смысл запрета. Не содержит алкоголя и наркотиков, содержит кофеин и таурин для повышения бодрости и работоспособности — в чём проблема? Может, ещё и кофе запретим?»

Женщины поддерживают предложение о запрете энергетиков чаще мужчин (89 и 79% соответственно). Респонденты с доходом от 80 тыс. руб. в месяц — чаще тех, кто зарабатывает меньше (87% против 84% среди граждан с доходом до 50 тыс. руб. в месяц). Россияне в возрасте 35—44 лет выступают против энергетиков чаще более молодых и более зрелых россиян.