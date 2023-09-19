2,85 млн микрозаймов выдано в августе 2023 года

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в августе 2023 года количество микрозаймов составило 2,85 млн ед., практически не изменившись по сравнению с предыдущим месяцем (+0,4%) (в июле 2023 года – 2,84 млн ед.). Стоит отметить, что до этого выдача микрозаймов сокращалась два месяц подряд.

В свою очередь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число выданных микрозаймов в августе 2023 года также выросло чисто символически – на 0,3% (в августе 2022 года – 2,85 тыс. ед.).

Наибольшее количество микрозаймов в регионах РФ в августе 2023 года выдано в:

Москве (187,4 тыс. ед.),

Московской обл. (140,1 тыс. ед.),

Краснодарском крае (108,2 тыс. ед.),

Свердловской обл. (99,2 тыс. ед.),

Республике Башкортостан (98,3 тыс. ед.).

По сравнению с предыдущим месяцем выдача микрозаймов в регионах РФ в августе 2023 года характеризовалась разнонаправленностью. Так, самый существенный рост зафиксирован в:

Красноярском крае (+3,4%),

Омской обл. (+3,4%),

Республике Саха (Якутия) (+2,7%),

Республике Татарстан (+2,7%),

Ростовской обл. (+2,5%).

В то же время ряд регионов из топ-30 продемонстрировали сокращение выдачи микрозаймов за месяц, в том числе:

Пермский край (-2,3%),

Иркутская обл. (-1,9%),

Москва (-1,4%),

Приморский край (-0,8%),

Оренбургская обл. (-0,6%).

«После роста в начале года, в июне-июле выдача микрозаймов сократилась, а в августе стабилизировалась, – отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – Во многом это стало следствием мер регулятора по охлаждению микрофинансового рынка. Так, в начале года были введены макропруденциальные лимиты в части долговой нагрузки заемщиков, а с 1 июля 2023 года была снижена максимально возможная процентная ставка по микрозаймам. Упомянутые меры привели к сокращению выдачи «займов до зарплаты», прежде всего, гражданам с высокой долговой нагрузкой».