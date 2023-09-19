Туристы думают, что это театр. Энергетики показали здание новой насосной станции в Иркутске

Насосная станция «Правобережная» снабжает теплом и горячей водой 120 тысяч жителей Иркутска. Об этом рассказали в пресс-службе Эн+

«При строительстве уделили внимание не только техническому оснащению станции, но и ее внешнему облику. Здание выполнено в стиле индустриального реализма начала XX века. В отделке применялся реставрационный кирпич, входные ворота выполнены в технике ковки, а окна из архитектурного стекла. Станция – настоящее украшение Цесовской набережной Иркутска», – говорят энергетики.