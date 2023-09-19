«Без популизма и эмоций». Игорь Кобзев принял участие в первом заседании Законодательного Собрания Приангарья

Глава региона отметил, что в сегодняшних сложных экономических и политических условиях исполнительная и законодательная ветви власти должны работать четко и выверенно, без популизма и эмоций.

Фото с сайта правительства Иркутской области

– Мы с вами живем в непростое время. Время, когда цена ошибок многократно возросла, а бездействие может привести к непоправимым последствиям. Мы с вами – звенья одной цепи. Есть задачи, поставленные Президентом и Правительством Российской Федерации, есть вопросы регионального развития, отраженные в нашей социально-экономической стратегии, есть достаточно многообразное проблемное поле в территориях. Каждый из здесь присутствующих прошел сложный путь выборов, заслужил доверие избирателей. И это доверие мы все должны оправдать. Это не красивые слова. Быть депутатом – это в первую очередь, забота о своих избирателях, о всех жителях Иркутской области; это тяжелая работа на благо нашего региона, – говорит Игорь Кобзев.

Губернатор выделил ряд направлений, по которым усилия исполнительной и законодательной власти должны быть наиболее активными. В числе важнейших направлений совместной работы Игорь Кобзев назвал:

поддержку участников специальной военной операции и членов их семей,

поддержку промышленного сектора,

социальную защиту граждан и социальное развитие территорий,

модернизацию системы здравоохранения,

продовольственную безопасность и развитие агропромышленного комплекса,

вопросы экологии,

защиты лесов и развития туризма,

поддержку молодежи и патриотическое воспитание.

– Я назвал несколько значимых направлений, но, безусловно, их больше. Так или иначе большая часть направлений нашей работы требуют финансового обеспечения. Уже в октябре правительством региона будет внесен в Законодательное Собрание проект бюджета на новый финансовый год. При работе над бюджетом всегда необходимо избегать эмоций и не допускать популизма. Только холодный расчет. У нас с вами достаточно сложная повестка на ближайшие пять лет. Как я уже сказал, мы живем в непростое время, в котором нет места безответственности и непрофессионализму. Каждое решение, каждая инициатива, каждое слово имеет значение и может внести позитивные перемены в жизнь людей, – подчеркнул Игорь Кобзев.

Глава региона напомнил, что в ноябре Иркутская область примет участие в важном мероприятии – Международной выставке-форуме «Россия», на которой все субъекты страны представят свои достижения и расскажут о перспективах развития. На выставке Приангарье продемонстрирует результаты совместной работы регионального Правительства, депутатского корпуса, муниципалитетов, общественных организаций и жителей области.

– У нас есть что показать стране. Иркутская область может гордиться не только своими ресурсами и масштабными инвестиционными проектами, но, прежде всего, людьми. Мы – легендарный регион, который всегда помогал стране в сложные времена. История учит нас: думая о будущем, нужно всегда помнить и уважать свое прошлое. Уверен, что накопленные в регионе знания и опыт помогут преодолеть любые преграды и достичь новых высот в развитии Иркутской области, – сказал Игорь Кобзев.