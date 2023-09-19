Иркутская область сохраняет позицию опорного региона России

На 1-й сессии Законодательного Собрания 4-ого созыва губернатор Игорь Кобзев подробно остановился на поддержке промышленного сектора, открытии новых значимых для региона и страны производств.

Фото с сайта правительства Иркутской области

– Об этом я говорил в своем послании и это один из значимых пунктов нашей областной Стратегии социально-экономического развития. Речь идет не только о крупном бизнесе, у нас есть много успешных импортозамещающих проектов в сфере среднего и малого предпринимательства. Я думаю, все присутствующие в этом зале понимают, какой невероятный экономический и промышленный потенциал имеет Иркутская область. Мы сохраняем позиции опорного региона Российской Федерации. Многие инвестиционные проекты, которые реализуются у нас, без преувеличения, ждет вся страна, – сказал губернатор.

Особое внимание в регионе уделяется компаниям, работающим в сфере оборонно-промышленного комплекса.

По этому профилю в Приангарье работают несколько десятков предприятий. Ведущее из них – Иркутский авиазавод. Правительство региона взаимодействует с предприятием, в том числе в решении кадровых задач. Сейчас прорабатываются вопросы выделения земельных участков для строительства многоквартирных домов. Организовано взаимодействие с местными застройщиками о предоставлении скидок работникам при покупке жилья.

Также глава региона отметил, что Иркутская область для страны – опорный регион не только с точки зрения налогов, но и с позиции эффективного использования промышленного потенциала. Законодательно в регионе закреплен ряд условий, способствующих улучшению инвестиционного климата.

Задача всех уровней власти – создать дополнительные условия для развития технологического предпринимательства, особые условия поддержки для обрабатывающих производств, нацеленных на технологическое импортозамещение.

– Отдельное направление – повышение уровня кадрового обеспечения нашего промышленного сектора. Решение этой задачи требует более тесного взаимодействия с образовательными учреждениями региона. Важно готовить специалистов, которые востребованы на предприятиях. Уважаемые депутаты, вы, как представители территорий, должны видеть все точки экономического роста в своих муниципальных образованиях и максимально содействовать их развитию, – говорит Игорь Кобзев.