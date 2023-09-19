Звезды гимнастики – Арина и Дина Аверины – побывали на Братской ГЭС

Девушки узнали историю строительства ГЭС и посетили машинный зал, в котором больше 50 лет бесперебойно работают 18 гидроагрегатов ГЭС. Об этом рассказали в пресс-службе Эн+.

«Я еще нигде не видела таких огромных плотин, пока что даже не могу представить что-то еще больше!», – говорит Дина.

«Еще во время приземления в аэропорту мы заметили много зелени и деревьев – нет такой застройки как в Москве. Очень красиво и с погодой повезло – впечатления от поездки только положительные», – продолжает Арина.

Фото предоставлено Эн+

Фото предоставлено Эн+