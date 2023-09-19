День поставщика ИНК на форуме TNF в Тюмени посетили более 100 представителей подрядных организаций

День поставщика Иркутской нефтяной компании (ИНК) в рамках Промышленно-энергетического форума TNF посетили более 100 представителей подрядных организаций.

Целью мероприятия являлось привлечение производителей к участию в закупочных процедурах компании, развитие сотрудничества в сферах промышленности, внедрение научных разработок и технологий на текущий год и 2025-2027 гг.

Эксперты компании рассказали про ключевые проекты и прогнозные объемы закупок. Будущие и действующие поставщики получили возможность вступить в прямой диалог с руководством компании, а также представить свои технологические решения.

По словам организаторов, компания развивается очень динамично, это требует и новых партнерских отношений, и всевозможных точек взаимодействия. ИНК также развивает upstream- активы на территориях присутствия и делает акцент на мобильные решения.

- Акцент был сделан на технологическую эффективность производства и применение новых технологий. Для нас ценно, что поставщики проявили заинтересованность ко всей линейке необходимой продукции и сотрудничеству с ИНК, - отметил управляющий директор по производству – главный инженер, член Правления ИНК Руслан Салихов.

ИНК на регулярной основе проводит встречи с компаниями и предпринимателями, заинтересованными в развитии партнерских отношений. К участию приглашаются представители малого, среднего и крупного бизнеса. Подробная информация и форма заявки для участия доступна в разделе «Тендеры» на сайте компании.