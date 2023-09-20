Сергей Маковецкий в роли стилиста и финансового советника: Росбанк начал осеннюю рекламную кампанию кредитной карты #120наВСЁ

18 сентября Росбанк запустил новую рекламную кампанию кредитной карты #120наВСЁ. В свет вышли два ролика – для ТВ и интернета.

В главной роли – любимый всеми актёр и амбассадор нашего банка Сергей Маковецкий. На этот раз он примерил дерзкий образ стилягив роскошном леопардовом пальто, а его очаровательная партнёрша гармонично дополнила Маковецкого в кадре.

Герои роликов на собственном примере показывают преимущества кредитной карты #120наВСЁ, главное из которых – льготный период в 120 дней. За это время можно оплачивать покупки, снимать наличные и переводить деньги без процентов. На карту также начисляется кешбэк до 5%.

Новые рекламные ролики переполнены яркой, сочной картинкой и помогают зрителю представить, какой насыщенной и свободной может быть жизнь с кредитной картой #120наВСЁ. Главная тема – шопинг практически без ограничений. Даже если магазин не принимает онлайн-оплату, наличные можно снять в любом банкомате без комиссии и процентов.

Льготный период 120 дней, далее 39% годовых за покупки, 69,9% годовых за снятие наличных и переводы. Сумма: 10 тыс. - 2 млн ₽. Комиссия за оформление от 900 до 1 800 ₽. Мин. ежемесячный платеж – 2% (мин.100 ₽). Комиссия за снятие и переводы с карты на карту — 0 ₽ на сумму до 50 тыс. ₽/мес., свыше 50 тыс. ₽/мес. – 2,9% + 290 ₽. Комиссия за перевод кредитных средств без использования карты - 4,9% +290 ₽. Банк вправе отказать в выдаче кредитной карты. ПАО РОСБАНК. Реклама.