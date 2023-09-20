16 169 рублей – определен прожиточный минимум на 2024 год в Иркутской области

В целом по Иркутской области в расчете на душу населения он составит 16 169 рублей, для трудоспособного населения – 17 624 рубля, пенсионеров – 13 905 рублей, детей – 15 684 рубля. Об этом рассказали в пресс-службе Приангарья.

Для районов Крайнего Севера Иркутской области и приравненных к ним местностям величина будет равна 19 662 рубля, для трудоспособного населения – 21431 рубль, пенсионеров – 16 908 рублей, детей – 19 072 рубля. По иным местностям Иркутской области в расчете на душу населения – 15 118 рублей, для трудоспособного населения – 16 478 рублей, пенсионеров – 13 001 рубль, детей – 14 665 рублей.

Напомним, что в 2023 году в целом по Иркутской области в расчете на душу населения прожиточный минимум составляет 15 238 рублей. Таким образом, в 2024 году он увеличится на 6,1%.