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Самые дефицитные специалисты в Иркутской области – токари и врачи

Эксперты hh.ru проанализировали каких специалистов больше всего не хватает в Иркутской области, и составили топ-20 самых дефицитных.

Топ самых дефицитных специалистов в сентябре в Иркутской области возглавили токари. На одну вакансию для них приходится лишь 0,5 резюме потенциальных кандидатов, и это означает, что вакансий для токарей открыто в два раза больше, чем резюме потенциальных кандидатов, которые ищут такую работу. При этом нижней границей баланса спроса и предложения на рынке труда считается соотношение 4 резюме на вакансию, а более низкие значения говорят о дефиците кадров.

На втором месте в списке самых дефицитных – врачи (0,8 резюме на вакансию), на третьем – повара (1 резюме на вакансию), далее в первой пятерке – пекари, прорабы (по 1,2) и машинисты (1,3).

Кроме того, в топе 20 специалистов, которых сильнее всего не хватает сейчас на рынке труда – автослесари, электромонтажники (по 1,3), сварщики (1,5), маляры-штукатуры, автомойщики, агенты по недвижимости (по 1,6), монтажники (1,7), зоотехники (1,8), дворники (1,9), разнорабочие, уборщики, мерчандайзеры, инженеры-сметчики (2), парикмахеры и главные врачи (по 2,1).

«Дефицит человеческих ресурсов – фундаментальная проблема рынка труда. Конкуренция за сотрудников растёт и по законам рыночной экономики провоцирует рост стоимости привлечения сотрудников и в принципе любых расходов на персонал. И пока нет никаких предпосылок к тому, что текущее положение дел изменится. При этом сложилась парадоксальная ситуация: компании открывают многочисленные вакансии и повышают зарплаты, а брать на работу некого», – комментирует Наталья Данина, главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности.

Топ-20 самых дефицитных специалистов в Иркутской области, сентябрь 2023

Специализация

hh.индекс

Токарь, фрезеровщик, шлифовщик

0,5

Врач

0,8

Повар, пекарь, кондитер

1,0

Прораб, мастер СМР

1,2

Машинист

1,3

Автослесарь, автомеханик

1,3

Электромонтажник

1,3

Сварщик

1,5

Маляр, штукатур

1,6

Автомойщик

1,6

Агент по недвижимости

1,6

Монтажник

1,7

Зоотехник

1,8

Дворник

1,9

Разнорабочий

2,0

Уборщица, уборщик

2,0

Мерчандайзер

2,0

Инженер ПТО, инженер-сметчик

2,0

Парикмахер

2,1

Главный врач, заведующий отделением

2,1

/ Сибирское Информационное Агентство /
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