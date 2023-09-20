Самые дефицитные специалисты в Иркутской области – токари и врачи

Эксперты hh.ru проанализировали каких специалистов больше всего не хватает в Иркутской области, и составили топ-20 самых дефицитных.

Топ самых дефицитных специалистов в сентябре в Иркутской области возглавили токари. На одну вакансию для них приходится лишь 0,5 резюме потенциальных кандидатов, и это означает, что вакансий для токарей открыто в два раза больше, чем резюме потенциальных кандидатов, которые ищут такую работу. При этом нижней границей баланса спроса и предложения на рынке труда считается соотношение 4 резюме на вакансию, а более низкие значения говорят о дефиците кадров.

На втором месте в списке самых дефицитных – врачи (0,8 резюме на вакансию), на третьем – повара (1 резюме на вакансию), далее в первой пятерке – пекари, прорабы (по 1,2) и машинисты (1,3).

Кроме того, в топе 20 специалистов, которых сильнее всего не хватает сейчас на рынке труда – автослесари, электромонтажники (по 1,3), сварщики (1,5), маляры-штукатуры, автомойщики, агенты по недвижимости (по 1,6), монтажники (1,7), зоотехники (1,8), дворники (1,9), разнорабочие, уборщики, мерчандайзеры, инженеры-сметчики (2), парикмахеры и главные врачи (по 2,1).

«Дефицит человеческих ресурсов – фундаментальная проблема рынка труда. Конкуренция за сотрудников растёт и по законам рыночной экономики провоцирует рост стоимости привлечения сотрудников и в принципе любых расходов на персонал. И пока нет никаких предпосылок к тому, что текущее положение дел изменится. При этом сложилась парадоксальная ситуация: компании открывают многочисленные вакансии и повышают зарплаты, а брать на работу некого», – комментирует Наталья Данина, главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности.

Топ-20 самых дефицитных специалистов в Иркутской области, сентябрь 2023