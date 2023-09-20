Новости Бесплатные вебинары для бизнеса от МТС: Как защититься от киберугроз и удалённо контролировать работу оборудования Хотите научиться новому — прислушайтесь к экспертам. Совместно с экосистемой МТС подготовили для иркутских предпринимателей несколько полезных бесплатных вебинаров: смотрите их, задавайте свои вопросы и ловите инсайты. Как защитить корпоративную информацию от внешних киберугроз О чём поговорим на вебинаре: как защищать бизнес от киберугроз и предупреждать кибератаки;

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