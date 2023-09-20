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Бесплатные вебинары для бизнеса от МТС: Как защититься от киберугроз и удалённо контролировать работу оборудования

Хотите научиться новому — прислушайтесь к экспертам. Совместно с экосистемой МТС подготовили для иркутских предпринимателей несколько полезных бесплатных вебинаров: смотрите их, задавайте свои вопросы и ловите инсайты.

Как защитить корпоративную информацию от внешних киберугроз

О чём поговорим на вебинаре:

  • как защищать бизнес от киберугроз и предупреждать кибератаки;
  • проактивная кибарзащита компании — как это работает;
  • как оценить уровень кибербезопасности компании;
  • какие инструменты помогут в борьбе с внешними киберугрозами.

Когда: уже сегодня - 20 сентября в 15:00 (время иркутское)

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Как бизнесу получать дополнительный доход за продукты МТС

О чём поговорим на вебинаре:

  • что такое партнёрская программа МТС Агенты и как с её помощью получать вознаграждение за рекомендации B2B-продуктов МТС — от 50 000 рублей за каждого привлечённого клиента;
  • как повышать лояльность клиентов, рекомендуя B2B-продукты.

Когда: 21 сентября в 16:00 (время иркутское)

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Как удалённо следить за состоянием промышленного оборудования и вести учёт потребления ресурсов

О чём поговорим на вебинаре:

  • как работает удалённый мониторинг температуры, влажности и давления на промышленных объектах;
  • как вести учёт потребления воды и электричества на удалённых объектах;
  • как вести удалённый мониторинг серверных и ЦОДов;
  • как собирать и передавать данные в систему учёта предприятия.

Когда: 26 сентября в 15:00 (время иркутское)

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Эффективное земледелие с помощью точных координат

Как высокоточное позиционирование помогает снизить расходы и увеличить производительность агропромышленного комплекса

Как работает технология точного геопозиционирования

Какие дополнительные возможности даёт позиционирование с точностью 2-5 см в сельскохозяйственной отрасли

Когда: 28 сентября 15:00 (время иркутское)

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