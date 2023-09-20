Удорожание авто подогрело интерес россиян к полисам каско

Спрос на страхование вырос в 1,5 раза. Об этом узнали «Известия».

Спрос россиян на добровольное страхование авто резко вырос. С апреля по июнь 2023-го они оформили более 2 млн договоров каско, что оказалось на 58% больше, чем за тот же период прошлого года, рассказали «Известиям» в пресс-службе Центробанка. При этом во II квартале 2022-го отмечалось даже снижение продаж, тогда показатель упал на 8% год к году.

Объем сборов по каско за апрель–июнь 2023-го тоже увеличился, но менее значительно (на 21,6%, до 64,2 млрд рублей), отметили в Банке России. То есть было продано больше полисов, но в среднем по более низкой цене.

В регуляторе пояснили: резкий рост спроса объясняется ограниченным предложением авто, подорожанием машин и их ремонта. За счет этого увеличилась ценность машин для их владельцев. В таких условиях граждане могут опасаться недостаточности возмещения по ОСАГО в случае ДТП и покупают дополнительную страховку для защиты, отмечается в материалах ЦБ.

Ранее стало известно, что автовладельцы стали чаще покупать короткие полисы каско. Популярность месячных полисов каско за неполный третий квартал показала значительный рост, следует из данных «Банки.ру». В июле-августе на подобные страховки пришлось 15% от всех проданных полисов каско. За два месяца доля продаж данного продукта в соответствующем сегменте выросла на 11 п. п. – с 4% по итогам второго квартала. Рост продолжится и в сентябре, уверена руководитель продуктовой разработки страховой вертикали «Банки.ру» Юлия Корнеева.