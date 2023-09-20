Альфа-Банк стал титульным спонсором Федерации лыжных гонок России

Альфа-Банк подписал соглашение о титульном спонсорстве с Федерацией лыжных гонок России. В рамках партнёрства Альфа-Банк поддержит ключевые соревнования Федерации сезона 2023/2024: «Альфа-Банк Чемпионат России» и «Альфа-Банк Кубок России». Первое событие в сезоне проходит 15-19 сентября в Малиновке, Архангельская область.

Ранее банк был титульным спонсором «Альфа-Банк Чемпионата России по лыжным гонкам 2023», а в конце лета стал титульным спонсором Союза биатлонистов России.

«Альфа-Банк помогает развитию профессионального спорта в России уже много лет, выступая партнером ключевых соревнований страны. Горжусь, что мы второй сезон подряд сотрудничаем с Федерацией лыжных гонок России. Этот вид спорта воспитывает чемпионов, спортсменов, умеющих работать в команде и способных на волевой рывок. Такие качества ценим мы в Альфе», — отметил Тимур Зулкарнаев, руководитель бизнес-маркетинга Альфа-Банка.

«Рады, что став титульным партнером Альфа-Банк Чемпионата России по лыжным гонкам в марте 2023, Альфа-Банк продолжил сотрудничество с Федерацией лыжных гонок России уже в более широком масштабе. Уверены, что симбиоз двух столь сильных брендов даст толчок к популяризации здорового образа жизни и росту финансового благополучия широкой аудитории болельщиков и любителей спорта», — поделилась Елена Вяльбе, президент Федерации лыжных гонок России.