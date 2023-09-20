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Примсоцбанк удерживает высокие позиции в медиарейтингах российских банков

Примсоцбанк занял 31 место по охвату аудитории в медиарейтинге российских банков за август 2023 года, сообщает портал Finmarket.

По количеству упоминаний Примсоцбанк занял 34 место, а по показателю индекса заметности – 48.
 
Отметим, самыми растиражированными в августе 2023 года стали новости банка о том, как сотрудники Примсоцбанка поднялись на Эльбрус, запуске акций «Ипотечный Бум», а также о повышенном кэшбэке за проезд на общественном транспорте для держателей карты «Муравьёв-Амурский».

/ Сибирское Информационное Агентство /
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