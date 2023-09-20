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Примсоцбанк: держатели "Мир" получат кэшбэк за поездки в московском метро

Держатели карты «Мир» от Примсоцбанка могут получить 10 рублей кэшбэка с каждой поездки в метро.

Для этого необходимо:

  • Зарегистрироваться в мобильном приложении «Метро Москвы»
  • Перейти в личный кабинет в приложении «Метро Москвы», сделать фото для биометрии, затем привязать карту «Мир» для оплаты проезда
  • Оплачивать проезд с помощью биометрии.

Что такое биометрия:

Биометрия — это технология распознавания лиц. С помощью неё в метро и МЦК вы можете оплачивать проезд бесконтактно.

Как оплачивать проезд с помощью биометрии:

  • Проверьте, что вы зарегистрированы в приложении «Метро Москвы», у вас сохранена биометрия, а также добавлена карта «Мир»;
  • Перед оплатой проезда снимите головной убор, тёмные очки, маску и проверьте, чтобы шарф не закрывал лицо;
  • Подойдите к турникету с чёрным стикером «Оплата по биометрии». Стикер может быть расположен на створках турникета или в виде чёрного круглого стикера перед створками на полу;
  • Посмотрите в камеру над турникетом и дождитесь, когда экран турникета загорится зелёным;
  • Можно проходить! Деньги спишутся с привязанной карты «Мир».

Важно:
• Оплатить проезд по биометрии можно в метро Москвы и МЦК
• На МЦД биометрия не действует. 

Организатор акции – АО «НСПК»;
ОГРН: 1147746831352;
ИНН: 7706812159;
КПП: 770501001;
Юридический адрес: 115184, Г.МОСКВА, УЛ. БОЛЬШАЯ ТАТАРСКАЯ, Д. 11;
Фактический адрес: 115184, Г.МОСКВА, УЛ. БОЛЬШАЯ ТАТАРСКАЯ, Д. 11.
  
Срок действия акции 01.09.2023 - 31.12.2023

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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