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Клиенты Дальневосточного банка могут получить скидку при подаче заявки на автокредит в мобильном приложении

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Теперь подать заявку на автокредит можно в мобильном приложении «ДВ банк» или на сайте dvbank.ru и получить скидку 0,5% к ставке, – говорится в сообщении банка.

Как это сделать:

1. Текущая версия приложения: Вкладка «Еще» — Взять кредит – Автокредит.

2. Обновленная версия приложения для Android: Раздел Главная – Открыть новый продукт – Взять кредит – Автокредит.

3. На сайте Банка dvbank.ru: Частным лицам – Кредиты – Автокредиты.

Подробности – в Едином контактном центре АО «Дальневосточный банк»

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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