Клиенты Дальневосточного банка могут получить скидку при подаче заявки на автокредит в мобильном приложении

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20 сентября 2023
Теперь подать заявку на автокредит можно в мобильном приложении «ДВ банк» или на сайте dvbank.ru и получить скидку 0,5% к ставке, – говорится в сообщении банка.
Как это сделать:
1. Текущая версия приложения: Вкладка «Еще» — Взять кредит – Автокредит.
2. Обновленная версия приложения для Android: Раздел Главная – Открыть новый продукт – Взять кредит – Автокредит.
3. На сайте Банка dvbank.ru: Частным лицам – Кредиты – Автокредиты.
Подробности – в Едином контактном центре АО «Дальневосточный банк»
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