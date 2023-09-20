Клиенты Дальневосточного банка могут получить скидку при подаче заявки на автокредит в мобильном приложении

Теперь подать заявку на автокредит можно в мобильном приложении «ДВ банк» или на сайте dvbank.ru и получить скидку 0,5% к ставке, – говорится в сообщении банка.

Как это сделать:

1. Текущая версия приложения: Вкладка «Еще» — Взять кредит – Автокредит.

2. Обновленная версия приложения для Android: Раздел Главная – Открыть новый продукт – Взять кредит – Автокредит.

3. На сайте Банка dvbank.ru: Частным лицам – Кредиты – Автокредиты.

Подробности – в Едином контактном центре АО «Дальневосточный банк»