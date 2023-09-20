Эскроу в ИЖС для физлиц могут ввести осенью

Мера должна упростить получение ипотеки для ИЖС. Об этом «Известиям» сообщили в Минстрое

Минстрой разработал изменения в законодательство для использования эскроу-счетов «при расчетах организаций, осуществляющих строительство индивидуальных жилых домов по договорам подряда, заключаемым с гражданами», рассказал «Известиям» замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Никита Стасишин.

О необходимости подготовки уже этой осенью нормативной базы для поддержки индивидуального жилищного строительства говорил президент России Владимир Путин на прошедшем недавно Восточном экономическом форуме.

– Это позволит защитить средства граждан, поскольку использоваться будут счета эскроу, а значит, подрядчик получит оплату своей работы только после завершения строительства, – рассказал он. – Законопроект планируется внести в Госдуму в ближайшее время для принятия их в осеннюю сессию.

Ранее стало известно, что Минстрой подготовил проект закона о привлечении средств граждан при строительстве индивидуальных домов вне коттеджных поселков через эскроу-счета. Этот механизм можно будет использовать только для типовых проектов и домокомплектов. Законопроектом подробно регламентируются взаимоотношения граждан и подрядчиков при использовании эскроу-счетов – от описания условий договора до установления минимального трехлетнего гарантийного срока на построенный дом. Эксперты полагают, что новшество позволит развить рынок индивидуального жилищного строительства (ИЖС) – как за счет повышения его прозрачности, так и за счет улучшения качества застройки.