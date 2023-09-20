Закон о посуточной аренде готовят в России

Инициативу Минстроя поддержала правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Об этом пишут «Известия».

Документ был разработан после решения Конституционного суда, который разбирал жалобу жителя Пскова. Суды запретили мужчине «оказывать гостиничные услуги», то есть сдавать свое жилье посуточно, после жалоб соседей. Суд постановил, что краткосрочная аренда не запрещена, но этот вопрос требует дополнительного законодательного регулирования.

Статус посуточной аренды остается неустановленным с 2019 года – тогда в многоквартирных домах запретили размещать хостелы и мини-гостиницы.

Изменение планируется внести в Жилищный кодекс. В нем предлагается четко указать, что собственник квартиры вправе сдавать ее на основании договора найма, в том числе краткосрочного. Условием для этого будет «соблюдение прав и законных интересов соседей, правил пользования жилыми помещениями, а также правил содержания общего имущества».

– Вывод рынка посуточной аренды в правовое поле важен, – сказал член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. – Такой рынок сейчас есть, но налоги не платятся. Инициатива призвана это исправить.

Ранее стало известно, что средняя стоимость аренды однокомнатных квартир на 18 крупнейших региональных рынках России (16 городов-миллионников, Московская и Ленинградская области) в сентябре составила 26,1 тыс. руб., двухкомнатных – 39,1 тыс. руб. За месяц эти показатели выросли на 9% и 8% соответственно. Такие данные приводят в «ЦИАН.Аналитике». Согласно подсчетам «Этажей», за последний месяц средняя стоимость аренды однокомнатных квартир в крупнейших городах выросла на 3,5%, до 22,2 тыс. руб. в месяц. Двухкомнатные квартиры за аналогичный период подорожали на 3,2%, до 26,9 тыс. руб. в месяц. В «Авито Недвижимости» отмечают, что средняя ставка аренды долгосрочной недвижимости в России в целом сейчас составляет 26 тыс. руб. За месяц значение выросло на 4%, за год – на 13%.