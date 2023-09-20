Банк России и МосБиржа вводят меры по сглаживанию ценовых колебаний на рынке

Регулятор заметил резкие колебании на рынке акций третьего эшелона.

Участились случаи дестабилизации цен на акции третьего эшелона. Это приводит к повышенной волатильности на фондовом рынке. В результате стоимость ценных бумаг может существенно меняться несколько раз за короткий промежуток времени.

«Во многом это вызвано дисбалансом спроса и предложения на фондовом рынке, а также эмоциональным поведением инвесторов. Они реагируют на сообщения в социальных сетях, которые мотивируют их совершать на бирже однонаправленные операции с определенной ценной бумагой. Организация схем, направленных на формирование нерыночного ценообразования, будет рассматриваться как манипулирование рынком», – говорится в сообщении Банка России.

По решению Банка России, при установлении вины могут быть ограничены биржевые операции как для участников торгов, так и для их клиентов. В определенных законом случаях предусмотрена уголовная ответственность.