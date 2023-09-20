Рост заболеваемости коронавирусом зафиксировали в России

Отличительная черта сезонной волны – небольшое количество госпитализаций. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.

«Рост заболеваемости мы уже наблюдаем, собственно, мы его и прогнозировали – со второй половины августа в больших городах, с последующим развитием ситуации на территории всех регионов», – сказала Попова.

Отличительной чертой подъема заболеваемости этого сезона она назвала небольшое количество госпитализаций.

Ранее стало известно, что работодатели не торопятся вакцинировать сотрудников от гриппа. Прививки для сотрудников организуют 38% работодателей. В 8% компаний закупают медицинские маски, в 5% – проводят санитарную обработку помещений. В 28% компаний никаких мер не предпринимают.