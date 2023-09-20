Банк «Открытие» запустил безбумажное оформление кредитов

Банк «Открытие» (входит в группу ВТБ) внедрил безбумажное оформление потребительских кредитов и кредитных карт в рамках услуги доставки карты на дом. За год это позволит сэкономить 18 тонн бумаги.

Теперь клиент вместо полного бумажного комплекта документов подписывает только один — заявление на получение моментальной карты. Благодаря этому время встречи с представителем банка сократилось в три раза — до 10 минут. Безбумажное оформление кредитов и кредитных карт позволит сэкономить порядка 18 тонн бумаги за год.

В рамках нового процесса клиент заводит заявку на кредитный продукт на сайте банка, а сотрудник согласовывает дату, время и место доставки карты. Затем на встрече клиент получает от сотрудника банка моментальную карту, по которой регистрируется в приложении или в интернет-банке. После регистрации клиент может в один клик подписать весь пакет документов на кредит или кредитную карту. Если во время встречи в данных заемщика сотрудник найдет ошибку, он сможет сразу исправить ее онлайн и продолжить выдачу продукта. Проверка заявки происходит онлайн и занимает пару минут, а после нее на карту зачисляется кредитный лимит. Если клиент захочет внести изменения в условия кредита или кредитной карты, например, выбрать другой лимит, срок, оформить страховку — сотрудник сможет подобрать новые условия прямо на месте. При этом актуальные документы по кредитному продукту всегда будут доступны в приложении и интернет-банке.

Онлайн-оформление банковских продуктов становится всё популярнее у клиентов «Открытия» - 51% - приходится на сайт, приложение и интернет-банк. Доля онлайн-продаж кредитов составляет 69%, а кредитных карт — 45%. С начала года онлайн-продажи кредитов выросли на 44%, а кредитных карт — на 19%.

Проникновение в цифровые каналы увеличилось до 77,9%. При этом показатель DAU — ежедневных активных пользователей приложения — вырос до 24%, а MAU (активные пользователи в месяц) — до 70%.

Клиенты в целом высоко оценивают цифровые каналы банка: индекс лояльности пользователей приложения за восемь месяцев 2023 года вырос на 25% и достиг 30 единиц. Для интернет-банка этот показатель составил 32 единицы или +45% к показателю на начало года.