Банк Уралсиб улучшил позиции в Топ-10 самых инновационных банков России

Банк Уралсиб улучшил свои позиции в Топ-10 рейтинга самых инновационных банков России, который по итогам 1 полугодия 2023 года подготовил Фонд «Сколково». В итоговом зачете по общей сумме баллов Уралсиб теперь занимает 8 место среди банков.

Эксперты Sk Fintech Hub (Центр инноваций в финсекторе Фонда «Сколково») провели очередное исследование инновационности банков по 19 критериям, которые были сгруппированы в пять блоков: «Инновационная оргструктура», «Инвестиции в инновации», «Сотрудничество со стартапами», «Мероприятия, направленные на работу с инновациями и поддержку проектов на ранних стадиях», «Цифровые сервисы».

Банка Уралсиб работает с инновациями с 2019 года, используя различные акселерационные программы и хакатоны, в том числе – в стратегическом партнерстве с Агентством инноваций Москвы. За прошедшее время было оценено более двух тысяч проектов, свыше 50 из которых были успешно запущены в виде пилотов и внедрены. Летом 2023 года был проведен Хакатон «Uralsib Hack: генеративный интеллект в банках», в котором приняло участие свыше 250 команд. Всего в финал хакатона вышло 13 проектов, а тройку призеров, получивших денежные призы от банка, сформировали проекты «Тома», Цифровой ассистент и DarkFlow.

Также в 2023 году Банк Уралсиб стал инициатором запуска Первого общероссийского межбанковского акселератора на базе Ассоциации российских банков (АРБ).

Каждые две недели банки-участники выбирают по 15 лучших финтех-компаний и оценивают их на питч-сессии, чтобы в итоге выбрать 30 лучших, которые пройдут акселерационную программу. Всего на данный момент от компаний-участников поступило уже более 105 заявок.

Sk Fintech Hub проводит исследование инновационности банков с 2019 года. В его основе – data-driven подход, базирующийся на работе с данными, полученными исключительно из открытых источников. Эксперты анализируют инструменты внедрения инноваций в Топ-20 банках, выявляя тех, кто активно работает со стартапами и инвестирует в новые технологии.