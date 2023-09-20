Проект РУСАЛа по обводнению торфяников поддержит экологию и климат

Восстановление водно-болотных угодий снизит выбросы парниковых газов и риски природных пожаров, а также увеличит биологическое разнообразие. Об этом пишет газета «Независимая».

Фото: «Центр технологий устойчивого развития»

Одним из направлений в охране водных ресурсов является восстановление водно-болотных угодий, активно осушавшихся в начале прошлого столетия под разные хозяйственные нужды. Такая работа приносит значительный экологический эффект: сокращаются выбросы парниковых газов, снижается риск возникновения пожаров, восстанавливается биологическое разнообразие.

Компания РУСАЛ принимает активное участие в подобной работе. Так, на Петербургском международном экономическом форуме было подписано соглашение с правительством Ленинградской области о старте первого подобного проекта в регионе. Металлурги, с помощью специалистов Центра технологий устойчивого развития планируют заняться вторичным обводнением осушенных торфяников в Ленобласти.

– Для РУСАЛ участие в таких проектах – неотъемлемая часть нашей заботы об окружающей среде и климате, элемент нашей стратегии по снижению углеродного следа, – отметила директор по устойчивому развитию РУСАЛ Ирина Бахтина.

В конце августа был организован первый выезд специалистов на торфяник «Дедово поле» в Вологодской области, практически на границе с Ленинградской областью. Там были проведены измерения потоков парниковых газов, а также ключевых факторов их эмиссии.

– В настоящее время мы изучаем торфяники Ленинградской области и выбираем наиболее перспективные для реализации на них климатического проекта. Он может начаться уже в 2024 году, – пояснила консультант компании РУСАЛ по климатическим проектам Елена Гордеева.

В целом природный климатический проект РУСАЛ является частью Стратегии социально-экономического развития Российской Федерации с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года.