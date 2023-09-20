6,5 тыс. квартир и апартаментов дороже 100 млн рублей продается в России

Эксперты компании Skolkovo Realty – ведущей брокерской компании на рынке элитной недвижимости – проанализировали предложение квартир и апартаментов на рынке недвижимости крупнейших городов России с ценой дороже 100 млн рублей. Объем предложения вырос, но только за счет трех российских городов.

Осенью 2023 года на рынке 18 крупнейших городов России, куда помимо 16 миллионников входят Калининград и Сочи, экспонируется 6497 объектов недвижимости дороже 100 млн рублей. За год – с сентября 2022 года – объём предложения вырос на 4,45% или на 277 квартир.

По данным Skolkovo Realty, сегодня предложения дороже 100 млн рублей встречаются в семи из 18 городов, где было проведено это исследование.

В сентябре 2023 года в Москве продается 5701 объект стоимостью дороже 100 млн рублей. За год – объём такого предложения в российской столице вырос на 6,4%, в абсолютных цифрах рост предложения составил 343 объекта. Так, в сентябре прошлого года объём предложения в этом ценовом сегменте составлял 5358 лота.

Также рост числа предложений с ценником выше 100 млн рублей был отмечен в Екатеринбурге и Казани. Так, в столице Урала сейчас продаётся 3 объекта с ценой выше указанной отметки, тогда как год назад в этом же мегаполисе продавался всего один подобный объект, а в Калининграде предложение выросло на 1 лот, достигнув отметки в 3 лота.

Наиболее значительное сокращение числа предложений в сегменте от 100 млн рублей за год было отмечено в Сочи и Санкт-Петербурге. В главном городе-курорте предложение снизилось на 32 лота, до отметки в 385 объектов, а в Санкт-Петербурге на 25 лотов, до 391 единицы.