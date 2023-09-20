Этой осенью при поддержке Сбера пройдёт более 4000 экологических мероприятий

В Сбере стартовала всероссийская серия осенних экологических инициатив «Пора заботы». Волонтеры примут участие в более 4000 мероприятиях, которые пройдут при поддержке банка по всей стране.

Клиенты, партнёры и сотрудники банка примут участие в посадке деревьев, в соревнованиях по уборке мусора, а также в экоуроках, субботниках и других активностях. Узнать об экологических, просветительских и благотворительных событиях, которые проходят при поддержке Сбера, можно на платформе по полезным привычкам и волонтёрству «С берегаем вместе » . Более того, теперь на платформе можно зарегистрироваться на любое из этих мероприятий.

Убрать мусор на Евразийском Кубке Чистоты

С 16 по 24 сентября в России и других странах СНГ пройдёт Евразийский Кубок Чистоты — командные соревнования по сбору и сортировке мусора в парках, лесах и на улицах. «Чистые Игры» проходят в России с 2014 года, но международный чемпионат такого масштаба состоится впервые: более 140 игр на территории России и 50 игр в Армении, Молдове, Беларуси, Азербайджане, Таджикистане, Абхазии, Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане. Российский этап Кубка пройдёт при поддержке Сбера, который выступает генеральным партнёром соревнований.

Ключевые игры в рамках осеннего Кубка с участием волонтёров Сбера пройдут в Москве, Перми, Хабаровске, Омске, Орле и Иванове. На этих мероприятиях можно будет побороться за призы от платформы «Сберегаем вместе», правильно ответив на вопросы эковикторины. Банк второй год подряд поддерживает всероссийский турнир. Благодаря сотрудничеству экологические соревнования постоянно увеличивают территорию проведения ― в новом осеннем сезоне «Чистые Игры» впервые охватят более 80 городов России, что станет новым рекордом.

Принять участие в чемпионате и помочь с уборкой в родном городе может любой желающий. Нужно только найти свой город в списке игр , зарегистрироваться на сайте и прийти в назначенное время в указанное место.

Посадить дерево на акции «Сохраним лес»

Стартовал пятый сезон всероссийской акции «Сохраним лес», который в этом году пройдёт в обновлённом формате. Теперь участники смогут не только посадить деревья, но и заняться агроуходом и очисткой лесов, поучаствовать в образовательных и научных проектах. Акция во всех регионах страны пройдёт также при генеральной поддержке Сбера.

В новом сезоне волонтёры компании выйдут на озеленение Иркутской, Нижегородской, Курганской, Ленинградской и Пензенской областей, Кабардино-Балкарской Республики и Республики Крым.

Чтобы этой осенью поучаствовать в восстановлении леса, надо выбрать ближайшую локацию и зарегистрироваться на мероприятие на сайте акции «Сохраним лес» . Всё необходимое для участия организаторы выдадут на месте. Акция продлится до 30 ноября 2023 года.

Татьяна Завьялова, старший вице-президент по ESG Сбербанка:

«Являясь партнёром национальных проектов, Сбер проводит колоссальное количество собственных экологических инициатив и поддерживает федеральные экологические программы. Этой осенью вместе с нашими клиентами и партнёрами ― одной большой командой ― мы вновь очистим от мусора леса и парки, отсортируем отходы, будем развивать полезные привычки и высадим тысячи деревьев. Кроме федеральных проектов, в списке волонтёрских мероприятий банка этой осенью — открытие экотропы "Исток Ангары", субботники, познавательные лекции и прямые эфиры об экопривычках. Удобный календарь для регистрации и участия в инициативах теперь есть на сайте ″Сберегаем вместе″. Присоединяйтесь к нашим волонтёрам — давайте вместе заботиться о природе!».