S7 сделал скидку 50% на перелеты по маршруту Иркутск – Хабаровск в сентябре

Авиакомпания S7 сделала скидку 50% на перелеты по нескольким маршрутам в сентябре, в их числе направление Иркутск – Хабаровск, следует из данных перевозчика.

Купить дешевые билеты предлагается в период с 20 по 22 сентября. По низким ценам можно улететь начиная с 25 сентября. Самые дешевые перелеты по указанному ранее маршруту в одну сторону стоят от 3,2 тысячи рублей. За эту цену с собой можно взять лишь ручную кладь.

Кроме того, со скидкой 50% можно улететь по маршрутам Владивосток – Южно-Сахалинск, Новосибирск – Норильск, Москва – Нижний Новгород, Новосибирск – Якутск.