Житель Усолья-Сибирского Дмитрий Дружинин погиб в СВО: открыт мемориал

Боец из города Усолья-Сибирского Иркутской области Дмитрий Дружинин погиб в спецоперации. В память о нем в родном городе открыли мемориальную доску, рассказал мэр Максим Торопкин.

Ее разместили в фойе школы №2 – в этом образовательном учреждении молодой человек когда-то учился. На торжественную церемонию открытия объекта в организацию пришли вдова и мама мужчины.

Известно, что Дмитрий Дружинин служил по контракту еще до спецоперации – проходил военную подготовку в Иркутске и Новосибирске. На СВО был командиром взвода, не оставил товарищей даже будучи раненым.

Погиб при выполнении боевой задачи, посмертно награжден Орденом Мужества.