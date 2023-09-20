Маршрутка с людьми врезалась в иномарку в Иркутске: пострадали три человека

Авария произошла сегодня напротив ТРЦ «Jam Mолл» на улице Сергеева в Иркутске с участием маршрутки № 10 и автомобиля Toyota. Подробности рассказали в пресс-службе региональной полиции.

Предварительно установлено, что автобус ехал по маршруту Центральный рынок – улица Маршала Конева. На Сергеева его водитель врезался в иномарку, которая пропускала пешеходов на «зебре».

Из-за удара сзади легковой автомобиль выкатился на пешеходный переход и сбил двух людей, они пострадали. Также травмирован один из пассажиров маршрутки.

Обстоятельства инцидента устанавливаются.