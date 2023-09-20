В Ангарске установят памятник учителю: каким он будет и где появится

Памятник учителю появится в Ангарске Иркутской области – накануне был установлен постамент под скульптуру, рассказали в мэрии.

Сам памятник будет выполнен из бронзы. Он будет представлять собой сидящих на скамье педагога с тремя детьми. Объект разместят в аллее по улице Ленина напротив Ангарского педагогического колледжа. Монумент уже готов – его сделали в красноярской мастерской художественного литья «ЛИТСИБ».

Торжественное открытие композиции намечено на День учителя, 5 октября. На нем будут присутствовать работники образования, школьники и студенты. Запланирована праздничная программа.