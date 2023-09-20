Памятник клубнике в Байкальске вошел в топ самых забавных скульптур в России

Исследователи сервиса туту.ру составили топ самых забавных и веселых памятников в России. В их числе оказалась «Огромная клубника», расположенная в Байкальске Иркутской области, сообщает пресс-служба компании.

Этот монумент был открыт во время одного из «ягодных» фестивалей, которые регулярно устраиваются в населенном пункте. Он очень похож на настоящую ягоду, которой славится город, и располагается в сквере неподалеку от Байкала.

Кроме того, в топе памятники комару – хранителю Сибири в Ноябрьске, самоизоляции в Санкт-Петербурге, эчпочмаку в Казани, огурцу на вилке в Старом Осколе, коню в пальто в Сочи и ряд других объектов.