Названы 10 самых популярных городов для внутреннего туризма

В них поехали 70% россиян. Такие данные приводит Циан.

Летом 2023 года Москва и Санкт-Петербург оставались самыми популярными локациями у туристов, на них пришлось 29% и 22% от всего потенциального спроса (правда, часть спроса сформировали сотрудники компаний, приезжающие в «столицы» в командировки).

На третьем месте расположилась группа других городов миллионников (16% в начале сезона и 18% сейчас), среди которых самыми популярными направлениями оказались Казань, Екатеринбург, Нижний Новгород и Новосибирск (2-4% всего потенциального спроса).

На города на побережье Краснодарского края приходится 7,5% всего спроса – локация занимает 4 место. Здесь самый востребованный курорт, ожидаемо, Сочи (5% всего спроса в РФ). Альтернативное традиционное направление – Крым – этим летом выбирают гораздо реже, чем курорты Краснодарского края (около 2,5% всего спроса в РФ). Здесь почти половина туристов смотрит жилье в Ялте. Суммарно на 5 самых популярных среди туристов направлений приходится почти 80% спроса.

В разрезе по городам лидируют Москва (29%) и Санкт-Петербург (22%), за ними уже с большим отрывом следует Сочи (5%), с 4 по 7 места расположились города-миллионники: Казань (4%), Екатеринбург, Нижний Новгород и Новосибирск (по 2%). Замыкают топ-10 популярных локаций Геленджик, Краснодар и Ялта (1,1-1,4%). Суммарно на 10 самых востребованных городов для туризма приходится 70% спроса.

Относительно прошлого года немного изменилась структура спроса по направлениям. Выросла доля городов-миллионников помимо Москвы и Санкт-Петербурга, городов «Золотого кольца», Дагестана, Кавминвод и Приэльбрусья. Одновременно снизилась доля Москвы, Санкт-Петербурга и Крыма. В целом же, кардинальных изменений в предпочтениях туристов не произошло.