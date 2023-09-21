Курорты Краснодарского края вновь в лидерах по дороговизне посуточной аренды

В конце летнего сезона самые высокие базовые ставки аренды на побережье Краснодарского края – в среднем 4,9 тыс. рублей в сутки. Наиболее дорогие локации – Сочи (5,2 тыс. рублей в сутки) и Геленджик (5 тыс. рублей), в других локациях на Черноморском побережье получится отдохнуть более бюджетно (за 3-4 тыс. рублей в сутки). Такие данные приводит Циан.

На втором месте по уровню цен локации побережья Калининградской области (в среднем 4,8 тыс. рублей). В начале летнего сезона ставки здесь были выше, чем на Черноморском побережье, но с завершением сезона стали снижаться, в то время как в Краснодарском крае продолжают увеличиваться (сейчас там бархатный сезон). Наиболее высокие ставки сейчас в Янтарном – 5 тыс. рублей в сутки, в Зеленоградске и Светлогорске можно отдохнуть немного дешевле – за 4,8 и 4,6 тыс. рублей в сутки соответственно.

За курортными локациями по стоимости следуют Москва и Санкт-Петербург, где снять квартиру можно за 4,4 и 4,1 тыс. рублей соответственно. В столице жилье посуточно продолжает дорожать, в то время как в Санкт-Петербурге относительно начала активного сезона ставки аренды снизились (в июне аренда в Санкт-Петербурге была дороже, чем в Москве).

Еще одна локация, где ставки аренды сейчас ниже, чем в начале лета – Крым. Сейчас посуточная аренда стоит в среднем 3,7 тыс. рублей в сутки, наиболее дорогая локация – Ялта (4,4 тыс. рублей), а вот в Евпатории можно отдохнуть за 2,8 тыс. рублей в сутки.

В популярных у туристов городах Дагестана, Кавминвод и Приэльбрусья можно снять жилье за 3,4-3,5 тыс. рублей в сутки, здесь сохраняется медленный рост цен.

Наиболее доступные по цене туристические локации – города на Алтае (в среднем сутки стоят 2,5 тыс. рублей) и Байкале (2,8 тыс. рублей), а также города «Золотого кольца» (Ярославль, Кострома, Владимир, Иваново, Суздаль), популярные для познавательного туризма выходного дня, где в среднем ставка аренды также составляет 2,8 тыс. рублей в сутки.

Базовые ставки аренды летом 2023 г. в среднем на 5% выше, чем в прошлом году. Заметнее всего прирост цен в туристических локациях Алтая, Кавминвод и Приэльбрусья (на 11%), а также в городах-миллионниках помимо Москвы и Санкт-Петербурга (в среднем +10%) и в Дагестане (+9%).

Минимальный рост относительно прошлого года в городах на побережье Калининградской области, Москве и Санкт-Петербурге (+3%), т.к. цены и так находятся на высоком уровне. Вернулись к прошлогоднему уровню ставки аренды в городах «Золотого кольца». Из-за логистических сложностей несколько снизились базовые ставки аренды в Крыму (-3%).