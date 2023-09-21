Служба исследований hh.ru провела опрос среди трудоустроенных соискателей из Иркутской области и выяснила, принято ли в их коллективе обсуждать заработные платы друг друга.

33% опрошенных респондентов из Иркутской области рассказали, что не знают, сколько зарабатывают их коллеги и руководители, чаще всего это представители сфер «Маркетинг, реклама, PR» и «Информационные технологии» (по 52%). Еще 38% в курсе доходов рядовых сотрудников в их компании, а 2% знают, какая зарплата у их начальства.

27% сообщили, что у них в коллективе все свободно обсуждают зарплаты друг друга и знают о размере выплат. Как правило, открыто говорить о заработных платах принято в профессиональных сферах «Финансы, бухгалтерия» (30%), «Управление персоналом, тренинги» (28%) и «Строительство, недвижимость» (27%).

52% иркутян считают несправедливым, что их зарплата отличается от зарплаты коллег (в целом по России таких 38%). Чаще всего разницей недовольны юристы (49%), сотрудники безопасности (45%), а также медики и бухгалтера (по 43%). При этом каждый третий (33%) заявил, разные зарплаты у коллег на равных позициях – это абсолютно нормально. Оставшиеся 14% рассказали, что у них в компании единый уровень зарплат на одинаковых позициях (обычно это сфера туризма и ресторанов – 35%).