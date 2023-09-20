Министерство финансов РФ готовит документ о продлении полномочий главы правления Сбербанка Германа Грефа, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя министра финансов Алексея Моисеева.
«Конечно продлим. Мы готовим документы для продления», — сказал он.
– Потенциальное продление полномочий Германа Грефа, с одной стороны, является ожидаемым. С другой — это все равно может быть локально позитивным моментом для обыкновенных и привилегированных акций Сбербанка, – отмечают эксперты БКС Мир инвестиций.
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Полномочия Германа Грефа на должности главы Сбербанка продлены. Что это значит?
Министерство финансов РФ готовит документ о продлении полномочий главы правления Сбербанка Германа Грефа, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя министра финансов Алексея Моисеева.
/ Сибирское Информационное Агентство /
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