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Полномочия Германа Грефа на должности главы Сбербанка продлены. Что это значит?

Министерство финансов РФ готовит документ о продлении полномочий главы правления Сбербанка Германа Грефа, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя министра финансов Алексея Моисеева.

«Конечно продлим. Мы готовим документы для продления», — сказал он. 

– Потенциальное продление полномочий Германа Грефа, с одной стороны, является ожидаемым. С другой — это все равно может быть локально позитивным моментом для обыкновенных и привилегированных акций Сбербанка, – отмечают эксперты БКС Мир инвестиций.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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