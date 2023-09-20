Полномочия Германа Грефа на должности главы Сбербанка продлены. Что это значит?

Министерство финансов РФ готовит документ о продлении полномочий главы правления Сбербанка Германа Грефа, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя министра финансов Алексея Моисеева.



«Конечно продлим. Мы готовим документы для продления», — сказал он.



– Потенциальное продление полномочий Германа Грефа, с одной стороны, является ожидаемым. С другой — это все равно может быть локально позитивным моментом для обыкновенных и привилегированных акций Сбербанка, – отмечают эксперты БКС Мир инвестиций.



