Инвесторов привлекли для создания межвузовского кампуса в Иркутске

Об этом губернатор Приангарья Игорь Кобзев доложил заместителю председателя Правительства России Марату Хуснуллину на Международном научно-практическом симпозиуме «Будущее строительной отрасли: вызовы и перспективы развития».

Фото с сайта правительства Иркутской области

– Правительство региона провело большую работу по разработке концепции, бизнес-плана этого проекта, привлечены надежные партнеры. Реализация проекта позволит создать необходимую современную, качественную инфраструктуру и новое образовательное пространство для молодых ученых и студентов, будет способствовать еще большему притоку в Россию студентов из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, – сказал Игорь Кобзев.

Межвузовский кампус должен улучшить качество городской среды и архитектурный образ Иркутска как разносторонней и востребованной студенческой площадки.

– Сегодня на двух берегах Ангары сконцентрированы 9 университетов и 16 научных институтов. Их объединение в единое межвузовское пространство, в том числе с помощью вело-пешеходного моста позволит получить междисциплинарные и креативные центры для коммуникации между образовательными учреждениями города и горожанами, благоустроенное пространство для работы, отдыха, жизни иркутян, – сказал ректор ИРНИТУ Михаил Корняков.

Заявка на участие в отборе проектов по созданию межвузовского кампуса в Иркутске одобрена на федеральном уровне. Министерством науки и высшего образования Российской Федерации прорабатываются механизмы финансирования проекта. В июне этого года на Петербургском международном экономическом форуме подписано соглашения о взаимодействии между правительством Иркутской области и АО «ДОМ.РФ» при реализации проекта комплексного развития территории, где планируется строительство кампуса. В настоящее время на участке ведутся археологические работы. ИРНИТУ разрабатывает предпроектную документацию на объекты кампуса. Общая площадь кампуса будет почти 88 тыс. квадратных метров.

Говоря о необходимости создания кампуса, Игорь Кобзев также отметил ожидаемый спрос на высококлассных специалистов в Иркутской области.

– Сегодня в Иркутской области реализуется 180 инвестиционных проектов с объемом инвестиций свыше трёх триллионов рублей, благодаря которым к 2036 году будет создано 40 тысяч новых высокопроизводительных рабочих мест. Сокращение оттока населения и дефицита кадров, а также создание для молодежи оптимальных условий построения успешной карьеры на своей малой родине являются актуальными задачами для региона, – подчеркнул Игорь Кобзев.

Также губернатор Иркутской области выступил на пленарном заседании симпозиума, где обсудили необходимость расширения БАМа, увеличение пассажиропотока Восточного полигона РЖД, а также перспективы строительства объектов инфраструктуры в Приангарье.