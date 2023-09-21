«Квартал Онегин» появится в Иркутске при поддержке Сбера

Торжественная установка закладного камня - символа строительства нового жилого комплекса «Квартал Онегин» - состоялась в Иркутске, на пересечении улиц Пушкина, Шмидта и Профсоюзной. Строительство многоэтажного дома ведет ООО Специализированный застройщик «КСИ-СТРОЙ». Байкальский банк Сбербанка выступил финансовым партнером проекта - для ЖК «Квартал Онегин» открыта кредитная линия на сумму 2 млрд рублей.

Юлия Кальвина, управляющий Иркутским отделением Сбербанка:

С компанией СЗ «КСИ-СТРОЙ» Сбербанк связывает многолетнее сотрудничество. ЖК «Квартал Онегин» - наш пятый совместный проект. Для клиентов, которые планируют приобрести недвижимость с помощью ипотечных средств, есть возможность оформить ипотечный кредит по льготным ставкам в рамках программ с государственной поддержкой.

Дмитрий Шахеров, исполнительный директор ООО Специализированный застройщик «КСИ-СТРОЙ»:

Совместно со Сбером мы уже успешно реализовали такие крупные проекты как ЖК «Глазковский», ЖК «Приморский», ЖК «Кумир». Благодаря плодотворному сотрудничеству, нам удалось нарастить темпы строительства и сдать объекты досрочно на 3-4 месяца. В настоящее время готовится к сдаче в эксплуатацию ЖК «Пятый Элемент». Надеемся, что и новый комплекс «Квартал Онегин» будет построен с опережением графика строительства, покупка квартир в нем доступна уже сейчас.

ЖК «Квартал Онегин» - это комплекс из одиннадцати жилых секций с встроенными нежилыми помещениями, шестью блоками подземных автостоянок и единой дворовой территорией. Площадь всего комплекса составит два гектара, сдача в эксплуатацию запланирована на конец 2025 года.