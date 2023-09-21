Самокатчиков обяжут сдавать ПДД

Пользователи средств индивидуальной мобильности (СИМ) зачастую они выезжают на проезжую часть, не соблюдая правил и создавая аварийные ситуации. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на письмо вице-спикера Госдумы Михаила Делягина.

Депутат сообщает, что сегодня СИМ завоевали популярность у широких слоев населения и стали неотъемлемой частью повседневной жизни. Благодаря им снижается нагрузка на общественный транспорт, а также создаются рабочие места бизнесом, который обслуживает их работу.

Однако, использование СИМ остается неурегулированным с точки зрения обеспечения безопасности на дорогах. Зачастую это ведет к конфликтам, авариям, ранениям, гибели людей и росту напряженности в обществе.

«Причины этого – аварийное вождение, хулиганство, бегство с места аварии без оказания помощи пострадавшим, которые, как правило, создают владельцы личных СИМ, так как курьеры и даже арендаторы понимают, что в случае аварии с их участием им не удастся сохранить анонимность и стараются вести себя аккуратно», – пояснил он в документе.