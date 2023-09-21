​​​​​​​84 тыс. подержанных автомобилей купили Россияне в августе

Эксперты «Открытие Авто» (блок автобизнеса в банке «Открытие», входит в группу ВТБ) проанализировали результаты продаж августа 2023 года на рынке СФО легковых автомобилей с пробегом на основании данных регистраций авто компании «Автомаркетолог». Впервые в текущем году количество сделок с подержанными машинами превысило 80 тысяч «штук» за месяц, составив 84 381 единицу. На рынок в августе пришло на 9,6 тысяч больше покупателей, чем в июле. Подталкиваемые очередной волной повышения курса доллара и индексацией утилизационного сбора, сибиряки старались приобрести как можно больше товаров по старым рублевым ценам. Две трети рынка (75%) продолжали занимать машины всего двух стран –Японии и России. В модельном разрезе лидерство сохраняет Toyota Corolla.

В августе сибирский рынок автомобилей с пробегом отметился тем, что впервые в текущем году перешагнул отметку в 80 тысяч сделок за месяц. Рекордными оказалась динамика роста (+11% к июлю) и прибавка сразу на 9 574 машины. Причина столь резких изменений – очередная волна панических настроений в авторитейле, возникшая вследствие понижения курса рубля к основным валютам и индексации утилизационного сбора.

Еще один мотивирующий фактор – недавний запрет на ввоз японских автомобилей с двигателем больше 1,9 л.

Японские авто по-прежнему продолжали «делать погоду» на рынке в целом: они обеспечили рынку более 50 тысяч сделок или почти 60% объемов продаж. Второе место по доле на пробежном рынке заняли отечественные бренды - 16% и 13 607 а/м, третье досталось европейским маркам - 10% или 8 573 а/м. Долее расположились корейские (8%, 6 709 а/м) и американские (4%; 3 502 а/м) марки. Китайские автоконцерны, лидирующие последние месяцы на первичном рынке, на вторичном занимают пока только 1,4% продаж или 1 225 а/м. Но машины из Поднебесной все больше входят в обиход и начинают чаще менять владельцев.

По составу первая пятерка брендов-лидеров в августе не изменилась. С большим отрывом от остальных лидирует Toyota (22634 а/м;+13% по сравнению с прошлым месяцем). Далее следует Lada (11 787 автомобилей; +12% к июлю): сразу две модели российского автогиганта удержались в десятке лучших по популярности («классика» 2107 и Niva 2121). Третье, четвертое и пятое места также оказались за японцами: Nissan ( 7904 а/м. +13%), Honda (7851 а/, +6%) и Mazda (3341 а/м; +9%).

Не шестом и седьмом месте рейтинга расположились корейские марки Hyundai (3207 а/м) и Kia (2868 а/м), продажи которых выросли за месяц на 13% и 17% соответственно. В разрезе моделей бестселлером в каждой марке продолжали оставаться малолитражки Hyundai Solaris и Kia Rio . В топ-10 моделей они еще долго будут сохранять свою законную прописку.

И наконец, замкнул десятку популярных марок на рынке АСП СФО немецкий Volkswagen (1781 а/м; +15%). В Сибири по-прежнему популярны подержанные «немцы» (7%). Из них наиболее востребованы, помимо Volkswagen, престижные BMW (1 355, +16%) и Mercedes-Benz (1 251, + 26%).

Марина Дембицкая, руководитель «Открытие Авто»:

«В целом, в топ-20 все марки так или иначе нарастили продажи. Если бы все 12 месяцев в 2023 году количество перерегистраций на вторичном рынке было таким же высоким, как в августе, то общий годовой объем рынка в СФО приблизился бы к миллиону автомобилей. Однако первая половина года была для сегмента не столь успешной. По итогам восьми месяцев новых хозяев получили всего 550 тысяч автомобилей с пробегом. При этом погоду в бизнесе продолжают делать машины всего двух стран - Японии и России. В то же время начавшийся сентябрь уже показывает, что число сделок по машинам из страны Восходящего солнца сократилось на Дальнем Востоке на 25-30%. А значит, и доля японских машин с пробегом в стране в целом и в Сибири в частности, скорее всего, сократится. Однако замещение «японцев» с пробегом автомобилями из других стран наверняка будет сильно растянуто во времени в силу их массовости»