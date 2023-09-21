Марина Седых прочла лекцию об устойчивом развитии в Тюменском индустриальном университете

На встречу с генеральным директором АО «ИНК-Капитал» пришли более 300 студентов вуза и профильного ссуза.

Глава компании рассказала слушателям об истории вопроса – от возникновения идеи, что экономический рост должен основываться на устойчивости и социальной справедливости, до принятия в 2015 году программы ООН, включающей 17 глобальных целей развития человечества. По ее словам, сегодня крупные компании страны, понимая свою ответственность перед нынешним и будущими поколениями, реализуют долгосрочные проекты в сфере устойчивого развития.

ИНК вносит свой вклад как в рациональное потребление ресурсов и сохранение экосистем, так и в обеспечение экономического роста и достойных условий труда.

Одна из главных целей – борьба с изменением климата (цель ООН №13). По словам гендиректора АО «ИНК-Капитал», чтобы снизить антропогенное влияние на климат, компания осуществляет закачку попутного нефтяного газа в пласт, и объемы постоянно растут. ИНК внедрила корпоративную систему мониторинга, учета и управления выбросами парниковых газов. Сейчас специалисты работают над климатической стратегией, направленной на обеспечение непрерывности операционной деятельности и работу с рисками.

При этом задачи устойчивого развития касаются не только периметра ИНК: в их решение вовлечены и партнеры компании: «Мы – крупнейший работодатель региона. В компании трудятся почти 15 тысяч человек, и каждому из них мы обязаны обеспечить достойные условия труда. Но мы идем дальше и стремимся улучшать жизнь территорий присутствия. Мы заинтересованы, чтобы города и поселки становились более комфортными и безопасными для жителей».

«За 2,5 года группа компаний ИНК прошла большой путь: мы впервые подготовили и опубликовали нефинансовый отчет, первыми в России осуществили выпуск адаптационных облигаций на Московской бирже на сумму в 5 млрд руб. для рефинансирования части расходов на проект по закачке в пласт попутного нефтяного газа», – отметила Марина Седых.

Также генеральный директор «ИНК-Капитал» ответила на вопросы студентов, касающиеся устойчивого развития.

«Мир меняется, ваше поколение осознает ответственность за свою жизнь и готово проявить себя. Вы задаете вопросы, что я могу сделать для своих детей и своих внуков, что я могу сделать для того, чтобы сохранить нашу планету? Яркий пример – выбор работы. Нынешняя молодежь отдает предпочтение компаниям, которые отличаются высоким уровнем корпоративной культуры и занимаются устойчивым развитием», – резюмировала Марина Седых.