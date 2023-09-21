Рост отпускных цен предприятий замедлился

Причина – меры ЦБ. Об этом пишет РБК.

Изменения отпускных цен предприятий на основе опросов отслеживается также в мониторинге ЦБ. Как показали сентябрьские результаты мониторинга, рост цен на продукцию и услуги предприятий ускорился (рост отпускных цен большинство предприятий объяснило изменением курса рубля). Индекс баланса текущих оценок цен вырос до 20,8 пункта (в августовском докладе было 15,6 пункта).

Однако ЦБ для сентябрьского доклада просил предприятия оценить августовскую динамику, говорит руководитель лаборатории конъюнктурных опросов Института Гайдара Сергей Цухло, тогда как в опросе его лаборатории уже отражена динамика в сентябре. По его словам, августовский опрос Института Гайдара тоже показывал ускорение фактического роста отпускных цен.

В отличие от опросов Института Гайдара в мониторинге ЦБ участвуют не только предприятия промышленности, но и других видов экономической деятельности, включая торговлю, услуги, транспорт. Отличается и численность выборки: в анкетировании для института участвует около 1 тыс. промышленных компаний, а в опросах ЦБ – около 14 тыс. предприятий из разных отраслей.