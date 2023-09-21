56% сибиряков хотели бы заняться частным бизнесом

Более половины жителей СФО готовы заняться предпринимательством. Основными преимуществами предпринимательства наши земляки считают самостоятельное достижение целей и возможность превратить хобби в успешный бизнес. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие» (входит в Группу ВТБ) и СК «Росгосстрах».

56% сибиряков заявили о готовности заняться частным предпринимательством (определенно да - 26%, скорее да - 30%). Не хотели бы заниматься бизнесом 23% (скорее нет -15%, определенно нет - 8%). В настоящий момент занимаются бизнесом 2% опрошенных. Еще 6% были предпринимателями раньше.

32% считают благоприятными условия для ведения частного бизнеса в своем регионе (скорее да - 25%, определенно да - 7%). Это самый низкий процент по стране. При этом 57% назвали условия для ведения бизнеса в своем регионе неблагоприятными (скорее нет - 27%, определенно нет - 30%). 23% респондентов затруднились ответить на этот вопрос.

27% опрошенных готовы открыть бизнес в своем регионе в ближайшие год-два (скорее да - 22%, определенно да - 5%). Однако 57% не готовы к этому (скорее нет - 27%, определенно нет - 30%). Еще 17% затруднились с ответом.

Готовность открыть бизнес в другом регионе у сибиряков ниже, чем в своем. В другом регионе готовы стать предпринимателями в ближайшие год-два 16% (скорее да - 12%, определенно да - 4%). Не готовы 66% (скорее нет - 29%, определенно нет 37%).

«Популярность предпринимательства в нашей стране растет, возможность реализовать себя в бизнесе есть у каждого. Сейчас для развития собственного бизнеса в России есть хорошие возможности, и многие ими пользуются, запуская новые проекты в сфере розничной торговли, логистики и других отраслях», — комментирует Светлана Сырцова, руководитель блока МСБ банка «Открытие».

Отвечая на открытый вопрос об основных плюсах предпринимательства (можно было давать более одного варианта ответа), 57% назвали самостоятельное достижение целей, возможность превратить хобби в успешный бизнес, 51% - ощущение свободы и независимости, возможность выбирать, с кем, где и когда работать, 36% - больший доход, чем при найме на работу, 22% - свободное и полное использование денежных средств на свое усмотрение. По мнению 10%, в предпринимательстве нет никаких плюсов.

Среди препятствий к получению статуса индивидуального предпринимательства (открытый вопрос, можно было давать более одного варианта ответа) сибиряки называют высокую ответственность и риск принятия неправильных управленческих решений(49%), необходимость отдавать часть доходов государству (32%), необходимость отвечать своим имуществом по своим обязательствам (30%), необходимость работать без выходных и отпуска (27%), необходимость искать клиентов (25%),отсутствие больничных и программ ДМС (24%), а также необходимость регулярно сдавать отчетность (23%). Меньшие доходы, чем при работе в найме, назвали 7%, доступность кредитования - 10%.

«Мы видим, что у наших соотечественников сложились определенные стереотипы о предпринимательстве, и не все готовы выйти за рамки привычных клише о том, в каких сферах можно развивать собственный бизнес. При этом, например, профессия страхового агента, в которой человек сам определяет свой режим работы, а уровень дохода зависит только от собственной инициативы, дает возможность попробовать себя не предпринимательской стезе. Причем, при помощи крупной компании, которая обеспечивает актуальную продуктовую линейку, методологическую и организационную поддержку», - говорит Юлия Шабанова, член правления ПАО СК «Росгосстрах». — Многие наши агенты со временем обретают статус индивидуальных предпринимателей, а некоторые даже открывают собственные офисы продаж по франшизе и становятся полноценными партнерами компании. Сейчас у нас уже более 30 франчайзинговых офисов по всей стране».

Среди тех, кто хотел бы открыть свой бизнес, по 8% выбрали бы производство товаров повседневного спроса, а также строительство и ремонт. По 7% выбрали бы ИТ-направление и рестораны, кафе, общепит, по 5% - онлайн- и оффлайн-образование, торговлю и параллельный импорт из стран СНГ, открыли бы салоны красоты. 4% выбрали бы автомастерскую, товары и аксессуары для автомобилей. красоты.

* Опрос проведен банком «Открытие» и СК «Росгосстрах» 7-14 сентября во всех макрорегионах России по репрезентативной выборке среди 1600 человек в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.