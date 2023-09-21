Средний чек автокредита вновь установил рекорд

В августе он вырос до 1,49 млн рублей.

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в августе 2023 года средний размер выданных автокредитов (на новые автомобили и автомобили с пробегом) составил рекордные 1,49 млн руб., увеличившись на 2,5% по сравнению с предыдущим месяцем (в июле 2023 года – 1,45 млн руб.). Стоит отметить, что данный показатель растет уже семь месяцев подряд.

В августе 2023 года самый большой средний размер выданных автокредитов в регионах РФ отмечен в:

Москве (1,99 млн руб.),

Московской обл. (1,81 млн руб.),

Санкт-Петербурге (1,78 млн руб.),

Ханты-Мансийском АО (1,67 млн руб.),

Ленинградской обл. (1,66 млн руб.).

При этом самый высокий рост среднего чека автокредита в августе 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года продемонстрировали:

Омская обл. (+8,5%),

Ханты-Мансийский АО (+7,4%),

Иркутская обл. (+7,3%),

Пермский край (+6,4%),

Удмуртская Республика (+6,3%).

В Москве и Санкт-Петербурге данный показатель за месяц увеличился на 1,7% и 1,9% соответственно.

«Средний чека кредита на покупку автомобиля непрерывно растет с февраля 2023 года, а в августе было зафиксировано очередное рекордное значение данного показателя, – полагает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – Стоит отметить, что росту среднего размера автокредита во многом способствует увеличение продаж новых автомобилей из дружественных стран. При этом автокредиты по-прежнему предоставляются, прежде всего, заемщикам «хорошего кредитного качества», значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) которых находится на достаточно высоком уровне. Так, среднее значение ПКР заемщиков по автокредитам составляет 685 баллов, а в сегменте крупных автокредитов (на сумму более 3 млн. рублей) – 731 балл, что соответствует высокому уровню кредитоспособности клиента».