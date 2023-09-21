Россияне стали чаще ездить в командировки

Число деловых поездок увеличилось на 22%, а их бюджет – на 35%. Об этом «Известиям» рассказали участники рынка.

Деловой туризм в России восстановился на 70% от уровня доковидного 2019 года, сообщил «Известиям» вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов. Он напомнил, что пандемия сильно ударила по рынку, отели всех крупных городов испытывали большие сложности с загрузкой в 2020–2021 годах.

Рост деловой активности россиян заметили и в туристическом сервисе Bronevik (входит в МТС Travel).

– Восстановление внутреннего рынка делового туризма после ковидного периода уже произошло. В первом полугодии число бронирований в отелях для командировочных сотрудников выросло на 14%. Абсолютное большинство из них были сделаны в России, 2% – в странах СНГ, – рассказали там.

Российские компании только за первое полугодие 2023 года потратили на командировки на 35% больше, чем за аналогичный период прошлого года, рассказали «Известиям» в сервисе «Авиасейлс для бизнеса». Отправлять сотрудников в командировки тоже стали чаще – число поездок выросло на 22%.

В среднем каждое путешествие по работе обошлось компаниям в 40 тыс. рублей – на 16% больше, чем годом ранее.

Ранее эксперты назвали 10 самых популярных городов для внутреннего туризма. В них поехали 70% россиян. Такие данные приводит Циан. Летом 2023 года Москва и Санкт-Петербург оставались самыми популярными локациями у туристов, на них пришлось 29% и 22% от всего потенциального спроса (правда, часть спроса сформировали сотрудники компаний, приезжающие в «столицы» в командировки).

На третьем месте расположилась группа других городов миллионников (16% в начале сезона и 18% сейчас), среди которых самыми популярными направлениями оказались Казань, Екатеринбург, Нижний Новгород и Новосибирск (2-4% всего потенциального спроса).

На города на побережье Краснодарского края приходится 7,5% всего спроса – локация занимает 4 место. Здесь самый востребованный курорт, ожидаемо, Сочи (5% всего спроса в РФ). Альтернативное традиционное направление – Крым – этим летом выбирают гораздо реже, чем курорты Краснодарского края (около 2,5% всего спроса в РФ). Здесь почти половина туристов смотрит жилье в Ялте. Суммарно на 5 самых популярных среди туристов направлений приходится почти 80% спроса.